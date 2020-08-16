الأنبا بشارة يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالبياضية

زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء بالبياضية، وذلك للمرة الأولى منذ سيامته الأسقفية.تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية للكنائس الإيبارشية، حيث ترأس صلاة الرياضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء، استعدادًا لعيد انتقالها إلى السماء.واستقبل مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، الأب بولس إسحق، راعي الكنيسة، كما شارك بالحضور أيضًا آباء منطقة ملوى الأب بيشوى حبيب، والأب يوسف أنور، والأب ملاك جرجس، واشتركت أيضًا المجموعة الكشفية، وخورس شمامسة الكنيسة في استقبال نيافة الأنبا بشارة فى شارع الكنيسة بالألحان الكنسية.بدأت الرياضة الروحية بترانيم كورال كنيسة ملوى، ثم ألقى الأنبا بشارة جودة الكلمة الروحية، وعقب الكلمة طلب التطواف، وصلاة المسبحة الوردية، و5 أسرار الفرح فى الكنيسة والتطواف حول الكنيسة بمشاركة كورال الكنيسة، وعقب هذه الأمسية الروحية، منح شعب الكنيسة البركة الرسولية، مع طلب الصلاة من أجله.