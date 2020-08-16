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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مخزن لحيازته 18 ألف لتر سولار مُدعم في المرج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:48 م
ضبط صاحب مخزن
ضبط صاحب مخزن
حسام التمساح
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أمرت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول، حجز مسئول مخزن ضبط به 18 ألف لتر سولار مُدعم دون ترخيص، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية "كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، لإدارته المخزن "دون ترخيص"، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل المخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد البترولية بلغت نحو (18000 لتر سولار "مدعم")، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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