كنيسة الأقباط الكاثوليك بالشورانية تنظم حملة توعوية عن كورونا

نظمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية، أمس السبت، تحت إشراف الأب باخوم عويضة راعي الكنيسة، وبالتعاون مع هيئة كاريتاس حملة توعوية عن مخاطر فيروس كورونا المستجد، وكيفية الوقاية منه.شارك في الحملة، مجموعة من شباب الكنيسة، والإكليريكيّ ناجي شوقي، وشاركت مجموعة بزيارة لنقطة شرطة القرية، وعمل تعقيم كامل لها، بالإضافة إلي تعقيم الكنيسة.والجدير بالذكر أن الحملة ستستمر في عملها بالتعاون مع هيئة كاريتاس سوهاج.