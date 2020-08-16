الأنبا باسيليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالشيخ زين الدين

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، زار كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالشيخ زين الدين، صباح اليوم.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا باسيليوس ترأس صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ويلسون راعي الكنيسة، والأب جون بول رئيس الآباء الأفريكان بمصر، بالإضافة إلى خورس شمامسة، وشعب الرعية.وألقى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك كلمة العظة، والتي تمحورت حول أن الكنيسة هي ملجأ الخطاة، مشيرًا إلى أهمية سر المصالحة.