لافروف وبومبيو يناقشان مقترح اجتماع بالأمم المتحدة بشأن إيران

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، تحدثا عبر الهاتف،اليوم الأحد، عن اقتراح روسيا عقد قمة عبر الإنترنت بالأمم المتحدة تتناول الشأن الإيراني.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح عقد قمة عبر الإنترنت مع الولايات المتحدة، والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران، لمحاولة تجنب المزيد من "المواجهة والتصعيد" بشأن إيران في الأمم المتحدة.