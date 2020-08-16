محافظ الإسكندرية: فصل جميع المرافق بالعقارين المنهارين بالجمرك

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع العقارين المنهارين الكائنين بـ١٤ و١٦ حارة الحشرات، شارع شيخ البنا، بمنطقة بحري بحي الجمرك.وتبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من ٤ طوابق، على عقار آخر مكون من أرضي ودور، وأدى إلى انهياره، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة ٢ آخرين، وجار رفع الأنقاض.وكلف محافظ الإسكندرية المسئولين بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، موجها تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة المحيطة بالعقارين، وإزالة أي خطورة على أرواح المواطنين.وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.