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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يأمر بحبس المتهم بوضع طفل داخل عجان مخبز في أسوان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:41 م
المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى
حسام محفوظ
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أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، اليوم الأحد، بحبس متهم بالشروع في قتل طفل بوضعه داخل عجان مخبز آلي بمحافظة أسوان.

كانت الشرطة بُلِّغت يوم 8 أغسطس بإصابة الطفل محمد مصطفى شحات، البالغ من العمر 15 سنة، عن حادث وقع له بالمخبز محل عمله بناحية سلوا بحري بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تعدي المتهم "محمد" على الطفل المجني عليه بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، مما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه.

وسألت النيابة العامة والدَيِ المجني عليه فشهدا بعلمهما من نجلهما أن المتهم وضعه بالإناء المذكور أثناء تشغيله على إثر خلافات بينهما؛ لعدم رغبة المتهم في استمرار المجني عليه بالعمل بالمخبز، وأوضح المجني عليه أنه تعدى عليه بعد طلبه الكف عن ممازحته قاصدًا إزهاق روحه.

وشهد مالك المخبز في التحقيقات بتبيلغه أولًا بتعرض المجني عليه لحادثٍ عرضيٍّ داخل المخبز أحدث إصابته، ثم يوم 12 شهر أغسطس راجع كاميرات المراقبة المثبتة بالمخبز فشاهد وضع المتهم المجنيَ عليه داخل الخباز الآلي وتشغيله.

وشهد عامل بالمخبز إبصاره المجني عليه داخل الإناء المذكور بعد سماعه صراخا، ففصل التيار الكهربائي عن الخباز وسارع بإسعاف المجني عليه، ثم شاهد لاحقًا بكاميرات المراقبة بالمخبز واقعة تعدى المتهم على المجني عليه على نحو ما تقدم.

بينما استجوبت النيابة العامة المتهم ووجهت إليه اتهام الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديديٍّ بالمخبز وسقوطه عليه.

وشاهدت النيابة العامة اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حملَ المتهم المجنيَ عليه عنوةً ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمر القاضي الجزئي بمد حبسه خمسةَ عشَرَ يومًا احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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