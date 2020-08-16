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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المؤتمر: الدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة من خلال تطوير شبكات الطرق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:31 م
أحمد حلمى الشريف
أحمد حلمى الشريف
محمد جعفر
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وجه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تصريحاته التى أكد فيها خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية، أن الدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق.

وقال "الشريف" إن هذه التصريحات المهمة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتطلب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن جميع المحافظين، بصفة خاصة، سرعة التحرك لحسم ملف جميع التعديات على أراضى وأملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

وناشد النائب أحمد حلمى الشريف جميع المواطنين الالتزام التام بالقانون وعدم التعدى على أراضى وأملاك الدولة فى أى مكان داخل مصر، مطالبًا من الحكومة تشكيل لجنة عليا محايدة ومستقلة تتولى مسئولية كل ما يتعلق بملف التعديات على أراضى وأملاك الدولة على أن يكون من مهامها المنع الفورى لأى تعديات جديدة على أراضى وأملاك الدولة والقضاء عليها فى مهدها.

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