المغرب يغلق أحياء في مراكش بسبب تفشي كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، إغلاق أحياء في مدينة مراكش مع تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد.وجاء قرار إغلاق الأحياء المغربية عقب استمرار ارتفاع إصابات كورونا في المغرب، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».وأعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم، عن تسجيل 1776 حالة جديدة، في غضون أربع وعشرين ساعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ رصد الوباء في المملكة.وحسب بيانات وزارة الصحة المغربية، فإن العدد الإجمالي لمن أصيبوا بـ"كوفيد 19" في البلاد، منذ مارس الماضي، وصل إلى 41 ألفا و17.وسجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من المدن لأجل كبح انتشار المرض.