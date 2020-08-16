تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية)".وكانت قيادة التحالف أعلنت، أمس السبت "اعتراض وتدمير عدد من الطائراتبدون طيار (المفخخة) التي قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني".