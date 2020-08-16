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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

300 ألف دولار ثمن رقم هاتف «جالب للحظ» في الصين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:51 م
هاتف
هاتف
وكالات
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بيع رقم هاتف "جالب للحظ" في الصين بـ2٫25 مليون يوان (300 ألف دولار)، إثر مزاد علني، شارك فيه آلاف الصينيين في اليومين الماضيين.

وينتهي الرقم بالعدد ثمانية مكررا خمس مرات، وهو عدد ينظر إليه الصينيون على أنه فأل خير، لأن لفظ "ثمانية" باللغة المندرية يعني أيضا "الازدهار".

وشارك أكثر من خمسة آلاف شخص في المزاد الذي أقيم السبت والأحد.

وكثيرا ما تسعى الشركات الصينية الراغبة في نيل إعجاب المستهلكين أو الأفراد الأثرياء في البلاد إلى شراء أرقام هاتف توصف بأنها "جالبة للحظ".

ويستحوذ العدد ثمانية على الاهتمام الأكبر، إذ يرمز تقليديا إلى حسن الطالع والنجاح. وعندما استضافت بكين الألعاب الأوليمبية قبل أكثر من عقد، انطلق حفل الافتتاح رسميا عند الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة من يوم الثامن من الشهر الثامن أغسطس سنة 2008.

أما أقل الأرقام المطلوبة لدى الصينيين فهو العدد أربعة الذي يعني لفظ اسمه باللغة المندرية "الموت".

ويعود الرقم القياسي لأغلى الأرقام الهاتفية خلال مزاد علني لخط ينتهي بالعدد سبعة مكررا ثماني مرات.

ويرمز لفظ العدد سبعة إلى "الرفعة" و"جوهر الحياة". وقد بيع الرقم ب3،91 ملايين يوان (563 ألف دولار).

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