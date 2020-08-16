روسيا تعترض مقاتلة إيطالية فوق مياه البحر الأسود الدولية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-27" قامت باعتراض طائرة حربية إيطالية فوق مياه البحر الأسود.وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الرادارات الروسية اكتشفت هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية، مُحلقا في المياه الدولية للبحر الأسود.وأضاف أنه انطلقت مقاتلة روسية تابعة لقوات الدفاع الجوي في الدائرة العسكرية الجنوبية، لتحديد هوية الهدف والتعرف عليه.وأشار إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب من الجسم الجوي على مسافة آمنة وتعرف عليه كطائرة دورية تابعة للبحرية الإيطالية.وأوضحت الدفاع الروسية أنه عند اقتراب المقاتلة الروسية استدارت الطائرة الإيطالية واتجهت مبتعدة عن الحدود الروسية، بينما عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها.وأكد البيان أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالكامل وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرة الإيطالية.