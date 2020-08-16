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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ضرائب المقاولين»: قرارات وزارة المالية أثرت سلبًا على قطاع المقاولات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:47 م
وزارة المالية
وزارة المالية
علا العلاف
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قال المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن اللجنة في اجتماعها الأخير ناقشت العديد من المشاكل التي تقابل بعض الشركات المقاولات.

وأوضح المرشدي، في بيان، أن هناك بعض القرارات التي أصدرتها مصلحة الضرائب ووزارة المالية، وكان لها أثر سلبي على قطاع المقاولات، منها قرار وزير المالية بشأن تحصيل مقابل تأخير عند تقديم الإقرارات الضريبية بأثر رجعي على السنوات السابقة، والذي أثار الكثير من اللغط وعدم الفهم.

وأشار المرشدي إلى أن هناك بعض الأمور الفنية المتعلقة بصحيفة الطعن ببراءة الذمة مقابل التأخير على الضريبية العامة التي بها العديد من مبادئ القضاء الإداري ومحكمة النقص بشأن مقابل التأخير واختصاص لجان الطعن، وهي عدم سريان قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 بشأن مقابل التأخير بأثر رجعي.

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