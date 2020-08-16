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أيام زمان

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:42 م
فيروز
فيروز
وائل توفيق
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"بعد أن قدمني الفنان الراحل أنور وجدي في سلسلة أفلام من إنتاجه بدأت أنزل ميدان الإنتاج السينمائي وكنت أصغر منتجة في العالم، وحققت أفلامي أرباحا خيالية مثل الحرمان، سيناريو وإخراج عاطف سالم، وقصة وحوار نيروز عبد الملك وكان أول إنتاج لي".

تحدثت الفنانة فيروز أشهر طفلة في السينما المصرية في حوارها لجريدة "العربي الأسبوعي" عام 1999، عن سيرتها في السينما.

وقالت إن فيلم "الحرمان" هو أول فيلم سينمائي أخرجه عاطف سالم وقال أيامها: "ترددت كثيرًا قبل أن أوقع عقد أول فيلم لي، لأني لم أكن قد عثرت على القصة التي أستطيع تقديمها للجمهور وأنا مطمئن، وشاءت الظروف أن أضع يدي على هذه القصة، وحينئذ لم أتردد في توقيع العقد وقبول هذه المهمة الصعبة".

أنتجت فيروز بعد "الحرمان" فيلم "عصافير الجنة" وشاركتها في بطولته شقيقتاها الفنانة نيللي وميرفت، وكانت أول مرة في السينما المصرية يتجتمع ثلاث شقيقات في قصة عاطفية واستعراضات هذا الفيلم كانت مبتكرة ولأول مرة يتم تقديمها على الشاشة.

وعن حياتها الخاصة، قالت فيروز، إن زوجها بدر الدين جمجوم كان كل شيء في حياتها، يشاركها الرأي في كل أعمالها الفنية، وشاركته في مسلسل تليفزيوني "دوري من"، ومسرحية "شقة وخمسين مفتاح".

اعتزلت فيروز الفن، وعن ذلك، قالت: "لقد اعتزلت الفن لأنني وجدت نفسي أميل إلى الحياة الأسرية بجانب أن المجد الذي حققته على يد الراحل أنور وجدي من خلال أفلامي الاستعراضية الغنائية كان كافيًا، وكنت لا أقبل أن أخوض تجارب فنية دون المستوى من أجل الحفاظ على النجومية التي حققتها من خلال أفلامي".

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