عصام الوريث يكشف كواليس مشاهد الأكشن في «زنزانة 7»

قال مصمم المعارك السينمائية عصام الوريث، إنه سعيد لمشاركته في فيلم زنزانة 7 المفترض أن يتم عرضه خلال أيام قليلة؛ مشيرا إلي أن العمل تم تصويره بالكامل ولا يتبقى منه أي مشاهد نهائيا.وأوضح مصمم المعارك في تصريحات لـ" الدستور"، اليوم الأحد، أن الفيلم كان صعبا جدا في أكثر من شىء أبرزهاهو توقف الفيلم لما يقرب من عامين وإعادة تصويره مرة أخري؛ إضافة إلي أن العمل به مشاهد اكشن قوية ومثيرة جدا.وتابع "الوريث" أنه عقب نجاح مسلسل البرنس لا يصلح أن نقدم شيئا أقل، لابد أن يكون علي نفس المستوي بل أعلى، مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل مع جميع فريق الفيلم وخاصة الفنان أحمد زاهر، والفنان نضال الشافعي، منوها إلي أنه عمل معهم من قبل في أكثر من عمل فني وتجمعهم صداقة قوية وهم ليسوا من الفنانين الذين يعترضون بشكل دائم.وأضاف،"احمد زاهر مفاجأة لي في العمل وخاصة مشاهد الأكشن مثلما كان لي مفاجأة في مسلسل البرنس، بينما نضال الشافعي لم يكن مفاجأة بالنسبة لي لأنني أري فيه منذ فترة أنه ممثل أكشن مهم في السينما المصرية"؛ مشيرا إلى أن اسم العمل نهائي ولن يتم تغيير اسمه، مشيرا إلي أنه قد تم عمل دعاية جيدة خلال الفترة الأخيرة.واختتم حديثه قائلا:"علي أن هناك كم من مشاهد الاكشن في العمل طيبة وصعبة جدا، بالإضافة إلى مشهد انفجار حقيقي وبفضل الله تم تصويره وتنفيذه علي خير".