رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عصام الوريث يكشف كواليس مشاهد الأكشن في «زنزانة 7»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:35 م
عصام الوريث
عصام الوريث
حسين الجندي
طباعة
قال مصمم المعارك السينمائية عصام الوريث، إنه سعيد لمشاركته في فيلم زنزانة 7 المفترض أن يتم عرضه خلال أيام قليلة؛ مشيرا إلي أن العمل تم تصويره بالكامل ولا يتبقى منه أي مشاهد نهائيا.

وأوضح مصمم المعارك في تصريحات لـ" الدستور"، اليوم الأحد، أن الفيلم كان صعبا جدا في أكثر من شىء أبرزهاهو توقف الفيلم لما يقرب من عامين وإعادة تصويره مرة أخري؛ إضافة إلي أن العمل به مشاهد اكشن قوية ومثيرة جدا.

وتابع "الوريث" أنه عقب نجاح مسلسل البرنس لا يصلح أن نقدم شيئا أقل، لابد أن يكون علي نفس المستوي بل أعلى، مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل مع جميع فريق الفيلم وخاصة الفنان أحمد زاهر، والفنان نضال الشافعي، منوها إلي أنه عمل معهم من قبل في أكثر من عمل فني وتجمعهم صداقة قوية وهم ليسوا من الفنانين الذين يعترضون بشكل دائم.

وأضاف،"احمد زاهر مفاجأة لي في العمل وخاصة مشاهد الأكشن مثلما كان لي مفاجأة في مسلسل البرنس، بينما نضال الشافعي لم يكن مفاجأة بالنسبة لي لأنني أري فيه منذ فترة أنه ممثل أكشن مهم في السينما المصرية"؛ مشيرا إلى أن اسم العمل نهائي ولن يتم تغيير اسمه، مشيرا إلي أنه قد تم عمل دعاية جيدة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم حديثه قائلا:"علي أن هناك كم من مشاهد الاكشن في العمل طيبة وصعبة جدا، بالإضافة إلى مشهد انفجار حقيقي وبفضل الله تم تصويره وتنفيذه علي خير".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

«التعليم» تحدد فئتين بالثانوية العامة يحق لهما دخول الدور الثانى

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

الصور

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

image description

محطة مترو «عمر بن الخطاب»

الأكثر قراءة

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

نجم الساعة

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

منوعات

بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. كريم توفر لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

متلازمة داون لم تمنع «تقى» من رقص «التنورة»

28 أغسطس.. المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
المزيد

الثقافة

رئيس القومي للترجمة: ورد للمركز مقترحات تروج لفكر مشوه

علا عادل تتسلم مهام منصبها الجديد خلال أيام

نانيس عرفات توضح المشكلات التي تواجه الفن التشكيلي

سيد إمام ردا على «القومى للترجمة»: لم نترجم أعمالا عن الإلحاد والشذوذ