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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حليمة: زيارة مدبولي للخرطوم بداية صفحة جديدة بين مصر والسودان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:42 م
السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة
هدير شعراوي
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قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال زيارته ولقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تؤكد بداية صفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة والخرطوم، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان في فترة حكم البشير كانت تتراوح ما بين السيئ والأسوأ.

وأضاف "حليمة" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه منذ ثورة السودان في ديسمبر ٢٠١٨ ونجاحها في تشكيل مؤسسات سياسية جديدة بتوجهات سياسية متباينة ومختلفة تمامًا عن النظام السابق، والتي دفعت العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح.

وأوضح أن المسار الصحيح بين البلدين يشمل جميع المجالات وأوجد آليات على جميع المستويات، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان خاصة ومتميزة وتقوم على ثوابت الجغرافيا والتاريخ والعلاقات الثقافية والمصالح المشتركة فضلًا على أن شعبي وادي النيل يربطهما رابط نهر النيل.

وتابع أنه لاشك أن كلا البلدين يدخلان في نطاق الأمن القومي لكل منهما، حيث المصالح المشتركة والأمن والعلاقات الاقتصادية وباقي العلاقات التي تكتسب أهمية خاصة، موضحًا أن هناك الكثير من العوامل التي تؤكد أهمية زيارة حمدوك للقاهرة.

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