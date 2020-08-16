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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال «سيدة» من أسفل أنقاض «عقار الجمرك» بالإسكندرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:51 م
أنقاض عقار الجمرك
أنقاض عقار الجمرك
هبه عويضه
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انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية «سيدة» تدعى ليلى إبراهيم، 52 عاما، من أسفل أنقاض أحد عقاري الجمرك المنهارين، ونقلت لمستشفى عن طريق الإسعاف.

وفي ذات السياق، وصل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، كما تواجد اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية.

وانهار عقاران بمنطقة بحري في الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى استدعاء 8 سيارات إسعاف وحماية مدنية بمعداتها للبحث عن السكان.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بانهيار عقارين بمنطقة بحري بالإسكندرية مأهولين بالسكان، صباح اليوم، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، واستخراج 4 مصابين ونقلهم إلى المستشفى.

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