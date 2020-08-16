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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق أول سفينة سياحية في البحر المتوسط بعد أزمة كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:35 م
سفينة سياحية
سفينة سياحية
وكالات
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تغادر أول سفينة سياحية كبيرة ميناء "جنوى" بإيطاليا مساء الأحد لتقوم بجولة في البحر المتوسط، أملا في إحياء هذا القطاع الأساسي لاقتصاد البلاد والذي تأثر بأزمة فيروس كورونا.

يمثل انطلاق سفينة "ام اس سي غرانديوزا" التابعة لمجموعة "ام اس سي" لرحلات السفن السياحية، من ميناء "جنوى" (شمال غرب) في الساعة 19،30 (17،30 ت غ)، اختبارًا عالي المخاطر لقطاع الرحلات البحرية، سواء في البحر المتوسط، وهو السوق الرئيسية، أو سواه، ومن المقرر أن تتوقف في موانئ تشيفيتافيكيا بالقرب من روما ونابولي وباليرمو وفاليتا في مالطا، خلال هذه الرحلة البحرية التي تستغرق سبعة أيام.

وتضرر قطاع الرحلات البحرية من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وكذلك بسبب الانتقادات التي تعرض لها بسبب سوء إدارة الأزمة على متن السفن في بداية الوباء، وفضلت مجموعة "كوستا" المنافسة لمجوعة "ام اس سي"، التريث في الاستئناف الجزئي لرحلاتها البحرية حتى سبتمبر.

ويبلغ حجم مبيعات صناعة الرحلات البحرية في أوروبا 14،5 مليار يورو سنويًا وتوفر 53 ألف فرصة عمل، وفقًا للجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية، وتقدر الجمعية أن القطاع قد يخسر إيرادات بنحو 25،5 مليار يورو بسبب توقف الرحلات البحرية.

وتعقد آمال كبيرة على "ام اس سي غرانديوزا" بعدما اضطرت شركة "هورتيغروتن" النروجية في وقت سابق من هذا الشهر إلى تعليق كل رحلاتها السياحية بعد رصد بؤرة للإصابات بكورونا على متن إحدى سفنها.

وانتقدت السلطات الصحية في العالم الاستجابة البطيئة لشركات الرحلات البحرية بازاء انتشار الفيروس قبل توقف السفن تمامًا في آذارمارس، إذ استمرت إقامة الموائد المفتوحة على متن السفن وفتح قاعات الرياضة مع عدم توافر معدات الحماية الشخصية بشكل جيد.

ونقلت الجمعية الدولية عن جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة تسجيل 3047 إصابة و73 حالة وفاة على متن السفن السياحية التابعة للجمعية بسبب الفيروس.

وأكدت مجموعة "ام اس سي" من جانبها أن وبروتوكولها الأمني الجديد يتجاوز المعايير الوطنية وتلك المتصلة بالقطاع. وفي هذا السياق، سيتم إجراء فحص كورونا للركاب وأفراد الطاقم عن طريق فحص الدم، قبل الصعود، كما سيتم فحص درجات حرارة الركاب يوميًا. وسيتم إغلاق المائدة المفتوحة وتقديم الطعام للركاب على الطاولات.

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