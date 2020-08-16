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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وصول 147 سائحا فى أولى الرحلات من رومانيا للغردقة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:53 م
مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
فاتن غلاب ومحمود السعدي
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استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، أولى الرحلات المقبلة من رومانيا وعلى متنها 147 راكبا وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود، كما استقبلهم الطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة، وفريق العلاقات العامة بالمطار لتقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يأتى هذا في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية، وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.

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