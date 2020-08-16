143 دائرة انتخابية بالنظام الفردى فى مشروع قانون «تقسيم دوائر النواب»

قسم مشروع قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» وأكثر من 60 نائبا، البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.وكشف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب عن حصول القاهرة على 31 مقعدا، بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدا، وبورسعيد على مقعدين.ووفقا لمشروع القانون يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ5 مقاعد، والسويس بمقعدين، والقليوبية 16 مقعدا، وتمثيل الشرقية بـ21 مقعدا، والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد، وكفر الشيخ على 10 مقاعد.وجاء في مشروع القانون تمثيل محافظة الغربية بـ14 مقعدا، والمنوفية بـ11 مقعدا والبحيرة 18 مقعدا، وتحصل الجيزة وفقا لما جاء في مشروع القانون على 25 مقعدا، والفيوم على 10 مقاعد، ويتم تمثيل بني سويف بـ8 مقاعد، والمنيا بـ16 مقعد، وأسيوط بـ12 مقعدا.بينما يتم تمثيل محافظة سوهاج بـ14 مقعدا، وقنا بـ9 مقاعد والأقصر 3 مقاعد فقط، وأسوان 5 مقاعد، ومطروح مقعدين، ونفس الأمر لمحافظة الوادي الجديد مقعدين، والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين، وجنوب سيناء أيضا بمقعدين.