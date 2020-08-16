نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات يعزز فرص السلام مع الفلسطينيين

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن السلام مع الإمارات تحول تاريخي.وأضاف نتنياهو، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن السلام مع الإمارات يدفع السلام مع العالم العربي قدما، ومن شأنه تعزيز السلام الحقيقي والآمن مع الفلسطينيين.وأجرى يوسي كوهين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، اليوم الأحد، زيارة معلنة إلى الإمارات، هي الأولى منذ إعلان اتفاق السلام بينهما.وجاءت زيارة "كوهين" إلى الإمارات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، لبلورة اتفاقية السلام بين تل أبيب وأبوظبي.وتوصلت الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق سلام وتعاون مشترك بينهما.وقررت الإمارات عودة خطوط الاتصالات والمواقع الإسرائيلية للعمل مرة أخرى بعد أن كانت محظورة.