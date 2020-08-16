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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 1000 وفاة يومية بكورونا في أغسطس

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:33 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يومية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الشهر الجاري.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن جامعة جونز هوبكنز سجلت 029ر1 حالة وفاة أمس السبت.

يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 5 ملايين و361 ألفا و613 حالة، و169 ألفا و489 حالة وفاة.

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