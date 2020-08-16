نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات «سلام مقابل سلام»

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه يتطلع إلى انضمام دول أخرى إلى دائرة السلام مع تل أبيب.وأضاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن اتفاقية السلام مع الإمارات هي الأولى من نوعها منذ 26 عاما، مشيرا إلى أنها تعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام.وأكد أن الإمارات وإسرائيل تحصدان معا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن.وأجرى يوسي كوهين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، اليوم الأحد، زيارة معلنة إلى الإمارات، هي الأولى منذ إعلان اتفاق السلام بينهما.وجاءت زيارة "كوهين" إلى الإمارات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، لبلورة اتفاقية السلام بين تل أبيب وأبوظبي.وتوصلت الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق سلام وتعاون مشترك بينهما.