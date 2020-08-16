«المالية» تحدد قواعد تحصيل الضرائب على السلع الموردة للجهات الإدارية

أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريا رقم 115 لسنة 2020، تضمن تفاصيل آلية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول على السلع والخدمات، موضحة أن الجهات الإدارية تقوم باستقطاع كامل ضريبة الجدول المستحقة على السلع والخدمات بنسبة 20% من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على السلع والخدمات التي تشتريها تلك الجهات.وأكد الكتاب الدوري، أنه يتعين على الإدارة المركزية للشؤون المالية بمصلحة الضرائب إضافة المبالغ التي يتم توريدها للوحدة الحسابية الرئيسية لديها إلى حصيلة المأمورية وإرسالها لكل مأمورية تم السداد لأحد مسجليها على حدة، بناء على تقارير مستخرجة من قواعد بيانات المصلحة بالحاسب الآلي مصنفة طبقا لكل مأمورية.ويستثنى من استقطاع الضريبة كلا من جمعيات ومقاولي النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركة العامة للصوامع في نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها.