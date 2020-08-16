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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تطلب ملف عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:31 م
عقار الجمرك
عقار الجمرك
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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طالبت نيابة الجمرك بالإسكندرية بسرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير بحالة العقار وطلب الملف من الحي، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط عقار قديم بحارة الحشرات بمحيط مسجد ياقوت العرش بمنطقة بحري.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط الشرطة إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية.

وتم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن سيدة أخرى أسفل الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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