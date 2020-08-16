النيابة تطلب ملف عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

طالبت نيابة الجمرك بالإسكندرية بسرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير بحالة العقار وطلب الملف من الحي، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط عقار قديم بحارة الحشرات بمحيط مسجد ياقوت العرش بمنطقة بحري.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط الشرطة إلى موقع الحادث.وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية.وتم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن سيدة أخرى أسفل الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.