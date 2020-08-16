للمرة الثانية.. «الطيران» تجتاز مراجعة شهادة الأيزو فى مجال تطبيق نظم الجودة

اجتازت وزارة الطيران المدني، إجراءات المراجعة من شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، وذلك لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية، واتخذت الإدارة المركزية للجودة والبيئة، كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة في ظل الظروف التي تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم عمل تقييم للمخاطر في ظل انتشار الوباء والعمل على التصدي للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة.يأتي ذلك في إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة في قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدني، وحصول وزارة الطيران المدني على شهادة الأيزو 9001:2015.ويعد هذا النجاح والمجهود انعكاسا للأداء المتميز وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني تجاه الاهتمام بالجمهور الخارجي وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعي بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذا الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري.