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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة نصر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:35 م
المشدد لتاجر مخدرات
المشدد لتاجر مخدرات
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الأحد، بمعاقبة تاجر مخدرات يدعى "ع. ا"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مائة ألف جنيه للاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أحرز بقصد الاتجار موادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد الضابط مجري التحريات بالقضية وهو معاون مباحث قسم قسم شرطة مدينة نصر بأنه أثناء مروره بدائرة القسم شاهد المتهم ماسكًا لكيس بلاستيك وبرؤيته شرع في الفرار إلا أنه طارده وتمكن من ضبطه وبحوزته المخدر المضبوط، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة 52 كيس بلاستيك تحوي كمية من أقراص مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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