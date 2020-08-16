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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار عقار في أسيوط.. إنقاذ 3 مواطنين و2 تحت الأنقاض

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:28 م
انهيار عقار في أسيوط
انهيار عقار في أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص وجار البحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل انهار بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من قسم شرطة أول أسيوط يفيد بانهيار منزل ملك "محمد. م.أ" بجوار نادي غرب البلد ووجود 5 أشخاص أسفل الأنقاض.

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، وضباط قسم شرطة أول أسيوط وقوات الدفاع المدني وتمكنت القوات من انتشال 3 أشخاص من أسفل الأنقاض على قيد الحياة، وجار البحث عن 2 أسفل أنقاض المنزل.

وقامت مديرية أمن أسيوط بفرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار.
انهيار عقار في أسيوط
انهيار عقار في أسيوط
انهيار عقار في أسيوط
انهيار عقار في أسيوط

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