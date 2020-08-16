وفاة حفناوى أيقظتهم.. متراجعون عن «الوشم»: الموت أصبح قريبًا

أحدث موت "اليوتيوبر" المصري الشاب مصطفى حفناوي اضطرابا عنيفا في نفوس الشباب، لا سيما أن وفاته كانت مفاجئة وأن سنه لا تتعدى 25 عامًا، فضلًا عن أن التعاطف الكبير الذي أحدثته الوفاة المفاجئة، والتي دفعت أصدقاءه للكشف عن الكثير من أسرار حياته بهدف نصح الشباب.من بين تلك الأسرار، ذلك الوشم الذي رسمه "حفناوي" قبل وفاته على ذراعه، وكشف صديقه "اليوتيوبر" محمد فراج عن سر هذا الوشم، موضحا أنه يخص ابنة شقيقته "آلاء"، التي توفيت صغيرة في السن وقام هو برسم اسمها كوشم على ذراعه في العديد من الصور.كشفت رانيا يحيي صديقة "حفناوي" عن محاولتها هي وأصدقاؤه وشقيقه لإزالة الوشم الموجود على يده، لكنهم استشاروا أحد الشيوخ الذي أخبرهم أن الفقيد "أخذ ذنب الوشم ولا داعي لتشويه جسده"، وفقًا لحديثها.الأمر الذي آثار خوف كثير من الشباب الذين رسموا وشومًا على أجسادهم ودفعهم للتراجع عنه ومحاولة إزالته، منهم المصور حسام فاروق، صديق "حفناوي" الذي أعلن أنه بدأ في جلسة ليزر لإزالة الوشم الذي كان رسمه على ذراعه، وبعض الفنانين أيضًا أعلنوا عن إزالة الوشم، منهم الفنانة هنا الزاهد."الدستور" تسرد في هذا التقرير التالي عددا من حكايات شباب أقدموا على الوشم، وكانت وفاة "حفناوي" سببًا في إزالة الوشم باستخدام الليزر، بعدما شعروا أن الموت أصبح قريبًا منهم، وأنهم لا يريدون أن يلقوا الله بذلك الوشم على أجسادهم.إيمان عادل، فتاة ثلاثينية، لديها أربعة وشوم على جسدها، رسمتها في وقت سابق وبأماكن متفرقة ظاهرة من جسدها تقول: "كنت عارفة إنه حرام، لكن كتير من الوشامين بيقولوا إن فيه رسومات بتجلب الحظ لأصحابها، عشان كده دقيته من حوالي سنتين".وأضافت: "للأسف هو ما بيروحش من الجسم نهائي، وبيفضل طول حياتك مرسوم على جسمك، والأقاويل زادت كتير عن حرمانيته، لكن وفاة مصطفى حفناوي هي أكثر شيء أثر فيا، ودفعني إني أسعى بكل الطرق إني اشيله من جسمي، وهو ربنا جعله سبب لناس كتير".توضح أنها قامت بإزالته في أحد مراكز التجميل، من خلال تقنية الليزر، إلا أنه ترك تشوها في جسدها، لأنه يكون ملتصقا باللحم بشدة: "جسمي أصبح فيه علامات لأن حتى الليزر بيسيب علامة تشوه مكان إزالة الوشم، لكن العلامات دي أفضل من الوشم اللي كنت هقابل بيها ربنا".يؤكد الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى السابق، أن الوشم محرم في الإسلام بشكل قاطع، مرجعًا ذلك إلى أنه تغيير في شكل جلد الإنسان، وبالتالي يعتبر تدخلا في خلق الله وهو أمر محرم شرعًا في المذاهب الأربعة.ويوضح أن الذنب لا يقع فقط على من يشم على جسده، ولكن على من يقوم بتلك العملية، مثل الخمر وشاربها وحاملها، مبينًا حديث الرسول: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" والواشم هو من يقوم بفعل الوشم، والمستوشم هو من يقع عليه فعل الوشم.آلام شديدة شعر بها خالد العمراني، شاب في أواخر الثلاثينات، بعدما عزم الأمر على إزالة الوشم المرسوم على جسده، يقول: "ضهري كله مليان رسومات الوشم من حوالي سنة، وعملته وكنت عارف إنه ما فيش إزالة ليه، لكني مكنتش بهتم حرام ولا حلال".ولفت: "لكن بعد وفاة مصطفى حفناوي بشكل مفاجئ، خصوصًا لما أصحابه أعلنوا عن أنه أدفن بالوشم، حسيت إني صحيت من غفلة، وأن الموت قريب جدًا ومش بيفرق بين الشاب والعجوز، بالعكس الشباب بيموتوا كتير جدًا اليومين دول".يوضح أنه بسبب كثرة الرسومات لم يستطع إزالتها بالكامل، ولكن شوه تلك الرسومات، بحيث لا يكن لها معالم، وحتى لا ترمز إلى شيء أو شخص أو اسم: "الموضوع كان مؤلما جدًا باستخدام الليزر والحرق، لكنه أخف من إني أدفن بالوشم".وعلق الدكتور هاني الناظر، مدير مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، على خطورة رسم الوشوم بسبب المشاكل الجلدية التي قد يسببها، مبينًا أن الإبرة التي يتم بها عمل الوشم تنقل الفيروسات لا سيما أن الوخز في بعض الأحيان يجلب الدم.ويضيف أن الصبغة والمادة السوداء المستخدمة تسبب حساسية جلدية وحكة للكثير من الأشخاص، مبينًا أن إزالته بالليزر تسبب تشوهات جلدية وحروقا، ولا توجد إلى الآن وسيلة آمنة تستطيع إزالته تمامًا دون خسائر في جلد الموشوم.ولكن كان لبعض علماء الأزهر رأي آخر، صرح عضو بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي الأسبق لجمهورية مصر العربية - خلال حلقة من برنامج على شاشة "cbc"- أن الوشم المؤقت ليس محرما شرعًا، لأنه لا يصنع من مادة غير طاهرة، ولا يخترق الجلد، فضلا عن سهولة إزالته، فهو مجرد لصق يوضع على الطبقة الخارجية من الجلد.