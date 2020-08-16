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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لوكاشينكو: دبابات الناتو تُسمع بالقرب من بوابات بيلاروسيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:39 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) أصبحت أصوات دباباتها تُسمع بالقرب من بوابات بلاده، مشيرا إلى حشود للقوة العسكرية للحلف بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

وقال لوكاشينكو، خلال تجمع حاشد في وسط مينسك، اليوم الأحد: "انظروا حولكم، الدبابات والطائرات تقلع على بعد 15 دقيقة من حدودنا، وهذا ليس عبثًا.. دبابات قوات (الناتو) تشق الطرق عند حدودنا".

من جانبها، ذكرت مينسك أن الرئيسين البيلاروسي والروسي، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، ناقشا هاتفيا الوضع في بيلاروسيا بشكل مفصل.. وأوضح بيان للمكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي أن لوكاشينكو وبوتين ناقشا الوضع في بيلاروسيا، حيث أعرب الرئيس الروسي عن رؤيته للوضع في البلاد.

يُذكر أن الكرملين كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره البيلاروسي استعداد موسكو للمساعدة في حل المشاكل الناشئة في بيلاروسيا من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الأمر الذي يعني، حسب مراقبين، احتمال تدخل قوات هذه المنظمة، التي تتزعمها روسيا في الساحة السوفيتية السابقة، بشكل مباشر إلى الأراضي البيلاروسية.

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