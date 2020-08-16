الذهب يلامس مستوى قياسيًا.. مؤشر الاقتصاد العالمى فى يوليو

أعد البنك المركزي المصري نشرة حول أهم ما تم نشره في بلومبرج حول الاقتصاد العالمي خلال شهر يوليو.وأظهرت البيانات تباطؤًا إلى حد ما في وتيرة تعافي الاقتصاد خلال شهر يوليو بعد أن كانت تتسارع بقوة خلال شهر يونيو، كما انخفضت معنويات السوق بشكل أكبر بسبب استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتواصل الدول دعم اقتصاداتها في مواجهة الفيروس مع موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات غير مسبوقة.وفي خضم هذه التطورات، لامس الذهب مستويات قياسية جديدة، بينما انخفض الدولار مقتربًا من أدنى مستوى له في عامين، وبشكل منفصل، تتعافى أسعار البترول ببطء، وفقا لـ"لبلومبرج.وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تجاوز التوقعات، فإن الانتعاش في وظائف القطاع غير الزراعي في شهر يوليو أقل بكثير من شهر يونيو، ولا يزال معدل البطالة بالقرب من معدلاته المرتفعة القياسية رغم تحسنه تحسنًا طفيفًا.ووفقا لـ"بلومبرج" أيضا، سجل الاتحاد الأوروبي أيضًا أكبر انكماش للناتج المحلي الإجمالي في تاريخه وذلك في الربع الثاني من العام، وأنهت أسعار برنت تعاملات شهر يوليو بارتفاع بلغ 5.22% وسط خفض منظمة "أوبك" للإنتاج وبدعم من تراجع الدولار الذي يجعل البترول أرخص بالعملات الأخرى.