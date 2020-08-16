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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يشهد تدشين لعبة الـ«مينى فوتبول» (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:47 م
محمد هاني غني
محمد هاني غني
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الكابتن أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للعبة "الميني فوتبول"، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء دكتور رضا عوض نائب رئيس الاتحاد والكابتن فكري صالح مدرب المنتخب المصري، والدكتور ياسر شلبي رئيس منطقة بني سويف للعبة، والمهندس محمود سليمان نائب رئيس المنطقة، والمهندس أحمد عبد العظيم أيمن الصندوق، وذلك لتدشين للعبة بالمحافظة بعدما تم تشكيل مجلس إدارة منطقة بني سويف.

ورحب محافظ بني سويف بوفد الاتحاد، معربا عن سعادته بانطلاق لعبة "الميني فوتبول" ببني سويف، منوها أن اللعبة تستهدف فئات عمرية كثيرة، وذلك ما يجعلها لعبة مميزة من ناحية ممارسة الرياضة بشكل عام، ويساهم في خدمة أهداف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما يوجه بنشر الوعي بأهمية الرياضة، وضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية المتكاملة "رؤية مصر 2030".

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لمجلس إدارة منطقة بني سويف للعبة، لبدء العمل بالنشاط الرياضي خلال الفترة القادمة وتنظيم كافة شؤون اللعبة والمشاركة بالمسابقات الرسمية وتوسيع قاعدة المشاركين، مؤكدا ثقته في أن تكون بني سويف رائدة في هذا المجال، خاصة وأن المحافظة تزخر بالعديد من المواهب الرياضية وفي كل المجالات التي تستطيع رفع اسم المحافظة وعلم مصرنا الغالية عاليا.

واستمع المحافظ من رئيس الاتحاد للمراحل التي مرت بها اللعبة بداية من دخولها مصر، حتى تم تكوين اتحاد لرعاية شؤونها داخليا ودوليا، والجهود التي بذلها رئيس الاتحاد من خلال التعاون بين كافة الأعضاء ودعم الحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، خاصة وأن من أهم أهداف هذه الرياضة البحث عن المواهب ودعم جهود الدولة في رفع وعي شبابنا والانتماء للوطن العظيم مصر.
محمد هاني غني
محمد هاني غني
محمد هاني غني
محمد هاني غني

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