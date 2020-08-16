رياض حداد: التعاون السوري الروسي نجح في القضاء على الإرهاب

وأوضح الدكتور رياض حداد السفير السوري لدى روسيا أنه نتيجة للعلاقة المتينة والتاريخية بين سوريا وروسيا وبين جيشي البلدين تم بشكل مشترك القضاء على التنظيمات الإرهابية التي شكلت خطرا وجوديا على سوريا والمنطقة والعالم بأسره وهددت كل القيم الإنسانية.وأضاف "حداد" - في كلمة له اليوم الأحد خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لتأسيس اتحاد المحاربين القدامى الروس في سوريا والذي أقيم في موسكو - أنه بالرغم من الانتصارات الكبيرة في القضاء على هذا الإرهاب إلا أن فلول الإرهابيين لا تزال تتحصن في شمال سوريا مدعومة بشكل مباشر من قوات الاحتلال التركي التي جاءت لتدافع عن أدواتها وعملائها من الإرهابيين من جهة وترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين السوريين من جهة أخرى، وفقا لوكالة سانا السورية.وأكد أن ما تقوم به قوات الاحتلال التركي من ترهيب وتهجير وسرقة لمقدرات الشعب السوري يأتي بالتزامن مع السرقة الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي وأدواتها للنفط والثروات السورية بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة ودول العدوان على سوريا عبر فرض الإجراءات القسرية غير الشرعية على الشعب السوري وممارسة الإرهاب الاقتصادي في محاولة لخنقه اقتصاديا وكسر عزيمته وإرادته.وشدد على أنه كما تمكنت سوريا من دحر الإرهاب الدولي عن أرضها بمساندة الأصدقاء والحلفاء وفي مقدمتهم الأصدقاء الروس فسوف تتمكن من القضاء على ما تبقى من فلول الإرهابيين ومن طرد المحتل الأجنبي من الأراضي السورية.