رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خارجية النواب»: استراتيجية السيسى أنهت الهجرة غير الشرعية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:23 م
صلاح شوقي عقيل
صلاح شوقي عقيل
أ ش أ
طباعة
أكد وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، صلاح شوقي عقيل، أن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية أنهت هذه الظاهرة في كل الاتجاهات الاستراتيجية، موضحا أن هذه الظاهرة انتهت في مصر منذ عام 2016، بعد إعلان الرئيس السيسي أنه لا يوجد مركب واحد خرج من السواحل المصرية، وعلى متنه أي مهاجر غير شرعي.

وأضاف وكيل اللجنة- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول كيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة ومساعدة المجتمع الدولي في ذلك، مؤكدا أن الإصرار على ذلك أسفر عن الانتهاء منها.

ولفت إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تعمل مع كل الدول للحد من الظواهر السلبية؛ وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن التنسيق القائم والمستمر بين مصر والدول الأخرى ساهم بشكل كبير في القضاء على هذه الآفة.

وأوضح أن القيادة السياسية والحكومة أطلقا عدة مبادرات من أجل مكافحة هذه الظاهرة، مثل تقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة والعمل على القضاء على البطالة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد بمجهودات وزارة الخارجية والوزارات المعنية في العمل على القضاء على هذه الظاهرة، وخصوصا التنسيق الأمني المستمر مع الدول الأخرى.

وأضاف أن الشهادات الدولية بأن مصر نجحت في القضاء على هذه الظاهرة تمثل اعترافا دوليا بأن القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية أصابت الهدف هو وقف تصدير البشر والعمل على الهجرة في إطار النظام العام الإقليمي والدولي.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قد وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة.

موضوعات متعلقة

«الوزير» يقدم درع «النقل» للسيسى.. والرئيس يهديه لعدلى منصور

«رطوبة عظمى».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

«التعليم» تحدد فئتين بالثانوية العامة يحق لهما دخول الدور الثانى

الصور

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

image description

محطة مترو «عمر بن الخطاب»

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

«رطوبة عظمى».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

مليون جنيه لدعم زواج 100 فتاة يتيمة فى الغربية

منوعات

متلازمة داون لم تمنع «تقى» من رقص «التنورة»

28 أغسطس.. المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

سيد إمام ردا على «القومى للترجمة»: لم نترجم أعمالا عن الإلحاد والشذوذ

«مؤسسة المرأة الإفريقية» بقنا تناقش قضايا التنمر والعنف

«البحث والتنقيب عن الآثار».. جديد إصدارات وزارة السياحة

المعدول: آليات «القومي للترجمة» بشأن النشر تتنافى مع طبيعة عمله