طالب ثانوي يقتل زميله بـ«مقص» أثناء «ماتش كورة» بالشرقية

لقى طالب بالصف الأول الثانوى مصرعه بالشرقية، اليوم الأحد، إثر طعنة نافذة على يد صديقه، بسبب مشاجرة بينهما أثناء لعبهما كرة القدم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، بوفاة "أحمد" 14 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بقرية أنشاص الرمل، إثر إصابته بجرح طعني نافذ على يد صديقه في مشاجرة بينهما.وانتقلت قوة من الشرطة والبحث الجنائي بإشراف العقيد جاسر زيدان، رئيس مباحث الجنوب، وتبين من التحقيقات الأولية، أن المجني عليه وصديقه المتهم أثناء ممارسة لعبة كرة القدم أمام الوحدة الصحية بالقرية وخلال المشاجرة توجه المتهم إلى محل حلاقة واستولى على "مقص" وطعن المجني ما أدى لوفاته.وألقت الشرطة القبض على المتهم، وعززت تواجدها بالقرية لحفظ الأمن، وجارٍ استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.