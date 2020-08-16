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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع تراكمات القمامة بـ6 مقالب عمومية فى المنوفية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:30 م
رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة
ولاء القاضى
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أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، البدء في رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومي وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات خلال عام 2020، يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية 135 مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمن البروتوكول، توفير المعدات اللازمة لجمع القمامة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها عدد 3 لوادر، و5 سيارات قلاب سعة 30 طنا و5 سيارات قلاب سعة 70 طن، وكذا نقل ما يقرب من 500 إلى 600 ألف طن قمامة من مناطق التجميع والتي تقع في قلب المحافظة إلى المدفن الصحي، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظًا على البيئة.

كما شمل البروتوكول رفع كفاءة وتطوير بعض المناطق العشوائية بمدينة سرس الليان ومنوف وذلك من خلال النهوض بكفاءة البنية التحتية للصرف الصحي والرصف والإنارة ومياه الشرب بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.

وشمل أيضا التنسيق بين محافظة المنوفية ووزارة التنمية المحلية لتفعيل خطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها حيث تم دعم المنظومة بـ260 مليون جنيه لإغلاق وإزالة جميع التراكمات القديمة الموجودة وإعادة تطوير عدد 6 مقالب عمومية بنطاق المحافظة ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة وكذا إنشاء خط فرز جديد وعدد 2 محطة وسيطة ثابتة.

وأوضح المحافظ، أن التكلفة الإجمالية لرفع مقلب منوف العمومي تبلغ 45 مليون جنيه لرفع 500 ألف طن قمامة إلى المدفن الصحي بالسادات وسيتم تطوير المقلب عقب الانتهاء منه وتطوير خطوط الفرز القديمة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تراكمات القمامة بالمقالب العمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومي، فضلا عن إنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابتة ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة

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