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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

زحام على مكاتب البريد في ثاني أيام صرف «تكافل وكرامة» (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:34 م
مكاتب البريد
مكاتب البريد
آية سالم
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شهدت مكاتب بريد منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، زحاما شديدا بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من صرف "تكافل وكرامة"، وتوافد العشرات من المواطنين منذ الصباح الباكر على مكتب البريد لصرف المساعدات ولكن دون اتخاذ أي احتياطات وقائية.

ومنذ الثامنة صباحا في الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد العديد من المواطنين على مكتب البريد والذي شهد تكدسا كبيرا من قبل المواطنين، وعلى الرغم من التزام البعض بارتداء الكمامات والقفازات الواقية واستخدام بعض أدوات التطهير والتعقيم، إلا أنهم لم يتخذوا أي مسافات تباعدية آمنة بين الشخص والآخر.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف "تكافل وكرامة" على مرحلتين خلال يومي 15 و16 أغسطس الجاري، وذلك من أجل تخفيف تكدس المواطنين ومراعاة التباعد وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
مكاتب البريد
مكاتب البريد
مكاتب البريد
مكاتب البريد
مكاتب البريد
مكاتب البريد
مكاتب البريد
مكاتب البريد

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