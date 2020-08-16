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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادر: 3 متوفين و4 مصابين فى انهيار عقار المنوفية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:24 م
انهيار عقار المنوفية
انهيار عقار المنوفية
ولاء القاضى
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أكد شهود عيان ومصادر بمديرية صحة المنوفية، ارتفاع حالات الإصابة جراء انهيار منزل قرية شنوان بمركز شبين الكوم إلى 4 إصابات، بالإضافة إلى انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر، أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، وهم نبيل فاضل عجوة، ونصره محمد عبدالجواد، ونجوان فهمي، وزياد فوزي البمبي.

وتابعت، أن الحالات المصابة تنوعت بين إصابات بحروق وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، موضحا انتشال جثامين "نورا.إ.ز" و"زياد.ش.ا"، و"نبيل فاضل عجوة" شقيق صاحب العقار، من أسفل الركام، وتم نقلهم إلى المشرحة بالمستشفى الجامعي لحين مباشرة النيابة التحقيقات.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، صرف إعانة عاجلة 25 ألف جنيه لكل متوفى و10 ألاف جنيه للمصابين بحادث انهيار منزل وقع مساء أمس بقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدني لإعادة بناء المنزل وإعماره.

وورد بلاغ لغرفة العلميات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد وقوع حادث انهيار منزل أحد المواطنين بقرية شنوان نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

وكلف محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالتواجد بموقع الحادث ومتابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الخدمات اللازمة.

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