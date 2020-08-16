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5 أطعمة تساعدك على تحسين مزاجك

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:46 م
أطعمة تساعدك على
أطعمة تساعدك على تحسين مزاجك
شيماء دهب
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يبحث العديد من الأشخاص عن أطعمة من شأنها أن تعدل مزاج الشخص، وفي آن واحد غنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الشخص خلال يومه، لذا ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني نرصد في هذه السطور أغذية يمكنها تعديل مزاجك، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة توجد بشكل شائع في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، وهو نمط غذائي شائع يدعم الرفاهية العامة والصحة العقلية، ومن أبرزها:
خضار بزيت الزيتون
خضار بزيت الزيتون
1- خضار بزيت الزيتون

توصي خبيرة التغذية الاسترالية، فيرست سوزي، بتناول كمية كبيرة من الخضار "ذات الألوان الزاهية" بزيت الزيتون البكر الممتاز.

وقالت: "لا يهم ما إذا كانت اختياراتك نيئة أو مطبوخة أو معصورة، لكن تذكر أنه سيتم تعزيز امتصاص العناصر الغذائية إذا كنت تستهلك بعضًا من طعامك الطازج بزيت الزيتون البكر الممتاز، وهو طعام آخر يظهر بشكل بارز في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي".

كما أن الكثير من الخضروات، مثل البروكلي والخيار والجزر، تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناولها بوقت قصير.
المكسرات
المكسرات
2- سمك السلمون الأطلسي

يأتي السلمون الأطلسي التالي على قائمة سوزي للأطعمة التي تعزز المزاج لأنه يحتوي على كميات عالية من الدهون الصحية، DHA، EPA وفيتامين د.

و تناول سمك السلمون الأطلسي في كثير من الأحيان لن يعزز مزاجك فحسب، بل إنه غني أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في خفض ضغط الدم، وتقلل من فرص الإصابة بمشاكل صحية متعلقة بالقلب، وتوصي خبيرة التغذية الاسترالية بتضمين 100 جرام من سمك السلمون في نظامك الغذائي كل يومين إن أمكن.

3- المكسرات

قالت "سوزي" إن المكسرات توجد أيضًا بشكل شائع في حمية البحر الأبيض المتوسط، لأنها تحتوي على البروتين والدهون الجيدة والسيلينيوم وفيتامين هـ.
وقالت "عندما يتعلق الأمر بالمزاج على وجه التحديد، فإن المكسرات ليست فقط غنية بالحمض الأميني التربتوفان، الذي يساهم في إنتاج هرمون السيروتونين، هرمونات الشعور بالرضا"، ويوصى بتناول ما لا يقل عن حفنة من المكسرات كل يوم.

4- حبوب كاملة من العجين المخمر

في حين أن العجين المخمر عادة ما يكون أغلى من الخبز القاري أو الخبز المقطّع العادي، توصي خبيرة التغذية بالاستثمار في العجين المخمر بسبب الفوائد الصحية الإضافية التي يقدمها، وقالت إن العجين المخمر أضاف عناصر غذائية وبروتين يعزز المزاج ويدعم صحة الأمعاء.

و يعد تناول شريحة واحدة على الأقل يوميًا مع زبدة الفول السوداني أو العسل طريقة مثالية لبدء اليوم.

5- الموز

من المعروف أن الموز يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب، إلا أن القليل من الناس قد يعلم أيضًا أنه غذاء فوري يحسن المزاج.

وقالت خبيرة التغذية الأسترالية إن موزة واحدة تقدم ما يقرب من ثلث الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 6، وهو أمر حيوي لإنتاج الطاقة في الجسم.

وأضافت: "الأهم من ذلك من منظور الصحة العقلية، أن الموز الأخضر غير الناضج يوفر كمية هائلة من ألياف البريبايوتك، والألياف التي تساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء لدينا، والحفاظ على صحة الأمعاء ايضًا".

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