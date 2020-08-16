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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خبير: علاقات مصر والسودان تتجاوز الشراكة الاستراتيجية (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:08 م
الدكتور رمضان قرني،
الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية
ياسمين عباس
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قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الإفريقية، إن مصر والسودان شعب واحد فى بلدين، حيث إن الشعبين تربطهما علاقات ممتدة على مختلف المستويات، مؤكدًا أن التحديات التى تمر بها مصر والسودان فى اللحظة الراهنة فرضت نفسها على أجندة زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس السبت.

وأضاف خبير الشئون الإفريقية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن العلاقات بين مصر والسودان تتجاوز حتى الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، لافتًا إلى أن السودان تعد أكبر دولة فى الزيارات الرئاسية للرئيس السيسى، وكذلك استقبال القاهرة للقيادات السودانية على مستويات مختلفة رئاسية وإدارية.

وأشار "قرني"، إلى أن التحديات الحالية لمصر والسودان تتعلق بالأمن المائى لكلا البلدين، وتشمل أيضأ مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن عددا كبيرا من القضايا طرحت على مائدة المفاوضات بين مصر والسودان، أمس السبت، بين البلدين بالتركيز على الربط الكهربائى، وتطوير البنية التحتية بين البلدين وعدد من القضايا الهامة الأخرى.

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