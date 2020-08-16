غدًا.. 4 وزراء ومحافظ الغربية يتفقدون المنطقة اللوجستية بطنطا

يزور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الإثنين، أعمال المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بالغربية.يرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية اللوجستية، كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.وتتضمن الزيارة، متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوجستيات، ومنطقة البيع بالتجزئة، وخدمة السيارات، ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر السجل التجاري بالمنطقة.كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية اللوجستية.