رسميا.. ائتلاف دعم مصر يتقدم بمشروع قانون «تقسيم دوائر النواب»

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إنه تقدم، منذ قليل، بمشروع قانون باسم الائتلاف لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر في تصريحات لـ«الدستور»، إن مشروع القانون راعي التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لكل أرجاء الجمهورية.وأكدت مصادر لـ«الدستور»، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب جرى إعداده بناء على نص المادة الرابعة من قانون المجلس، التي تنص على تقسيم الدوائر إلى مجموعة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، منها دائرتان، تضم كل واحدة منهما 42 مقعدًا، ودائرتان تضم كل واحدة منهما 100 مقعد.وأشارت المصادر، إلى أن المادة الرابعة نصت أيضًا على أن يكون هناك قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، حتى يكون عدد الأعضاء متناسبًا مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.