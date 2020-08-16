تغريم «ناشيونال موتورز» 200 ألف جنيه لمخالفة قانون حماية المستهلك

قضت الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من شركة "ناشيونال موتورز" فى الدعوى رقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة، وذلك لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي - في بيان اليوم الأحد - بأن المحكمة الاقتصادية كانت قضت بتغريم الممثل القانونى لشركة "ناشيونال موتورز" 200 ألف جنيه وإلزامه برد قيمة السيارة للشاكى وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للشاكى والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.وذلك لعدم التزام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر فى 28-5-2019 بإلزامها باستبدال سيارة الشاكى بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكى بعد خصم مبلغ 1 جنيه عن كل 1 كم قطعته السيارة كمقابل للاستهلاك.وقال رئيس الجهاز - في بيان اليوم الأحد - إن الحكم جاء فى ضوء الشكاوى الواردة من أحد المستهلكين والمقيدة برقم 266773 والتى تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة وجد بها عدة عيوب تمثلت فى (عيب بالعفشة – تآكل فى الطنابير – وجود صوت مرتفع بالمحرك، وعيب بالفتيس والكشافات).وتمت إحالة السيارة للفحص بكلية الهندسة التى أيدت بتقريرها وجود العيوب بالسيارة وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى وفقا للتقرير الفني، فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره باستبدال أو استرجاع السيارة مع خصم نسبة الاستهلاك.وأشار إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق للنيابة العامة والتى أحالتها بدورها لمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتى أصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى للشركة ورد قيمة السيارة للشاكى ومنحه تعويضا مؤقتا، إلا أن الحكم لم يلق قبولًا لدى الشركة فقامت بالطعن عليه بالاستئناف.كما يدعو الجهاز جميع المستهلكين إلى التوجه بشكاواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.