تكلفتها 250 مليون جنيه.. الاستعداد للتشغيل التجريبى لصوامع «الكسارة» بالشرقية

أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جار استكمال أعمال الإنشاءات فى صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية، والمقامة على مساحة 12 فدانا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية، بإجمالي 90 ألف طن بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، وتنفذها شركة المقاولون العرب للإنشاءات البحرية، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، والعديد من المراكز والمدن المجاورة.وأكد المحافظ على تقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لاستكماله ودخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.من جانبه أوضح المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه جار العمل بالتشطيبات النهائية الخاصة بالمبانى الإدارية ووضع الطوب الوردى على سور الصوامع، كما أنه جار وضع بلاطات الموقع العام، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية استعدادًا لإطلاق التيار الكهربائى لبدء تجربة التشغيل التجريبى للصوامع.