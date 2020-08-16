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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: مستشفى 30 يونيو إضافة للمنظومة الصحية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:12 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى 30 يونيو بجنوب المحافظة، والمنتظر تشغيله، خلال الفترة القليلة المقبلة، يرافقه الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، بالمرور على جميع أقسام وغرف وأجنحة المستشفى وأقسام الطوارئ والأشعة والغسيل الكلوي وغرف العمليات.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان، أن المستشفى يعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، إذ يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيله ليقدم الخدمة الطبية لأهالي مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربع واستقبال كل الحوادث، إذ يخدم أيضا محور 30 يونيو.

وأضاف، أن ما يجري بالمستشفى يعد إنجازا، بعد توقف العمل به لأكثر من 18 عاما، والآن أصبح أحد الصروح الطبية وأول مستشفى على محور 30 يونيو، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة كل معايير الجودة في التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى 30 يونيو 6100 متر مربع، ويتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.

بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 مترا مربعا، ويضم جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتي إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريران وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.
عادل الغضبان
عادل الغضبان
عادل الغضبان
عادل الغضبان

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