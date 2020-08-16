أمين «البحوث الإسلامية» يناقش خطة مسابقة الابتعاث العام

اجتمع الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، باللجنة المنظمة لاختبارات مسابقة الابتعاث العام التي ينظمها المجمع سنويًا، لاختيار أكفأ النماذج وإرسالها في بعثات لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم المختلفة.واستمع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال اللقاء لخطة إعداد لجان الاختبارات في مراحلها المتنوعة بدءًا من التحريري ومرورًا بلجان الشفوي، حتى المقابلة الشخصية، مطالبًا لجنة التنظيم بمراعاة كل معايير الحيادية والموضوعية في تنظيم اللجان بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين جميع المتقدمين للاختبارات.وأكد "عياد" أن نظام الاختبارات الشفوية سوف يتم تطويره بشكل أكبر هذا العام، من خلال وضع خطة منظمة تضمن مزيد من الموضوعية في توجيه الأسئلة للمتقدمين.وتمثل بعثات الأزهر الشريف أحد أهم الجهود التي يقوم بها الأزهر في أداء رسالته العالمية، من خلال انتشار مبعوثيه في مختلف دول العالم لنشر رسالة الوسطية، ومواجهة كل ما من شأنه أن يتعارض مع صحيح هذا الدين، بما يحقق السلام بين الشعوب ويعلي قيم التعايش واحترام الآخر.