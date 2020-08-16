اطلع عليها السيسى.. تفاصيل «خطة التريليون جنيه» لتنفيذ شبكة نقل عملاقة

مجال الطرق والكباري

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "هارون-عدلي منصور"، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي في مصر "السـلام، العاشــر، العاصمة الإدارية"، والمحطة التبادلية المركزية "عدلي منصور"، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.واستعرض وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، في كلمته أمام رئيس الجمهورية، خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في مصر منذ عام 2014 حتى عام 2024، موضحا أن إجمالي تكلفة مشروعات الوزارة خلال هذه الفترة يبلغ 1.1 تريليون جنيه، شملت 377 مليار جنيه للطرق والكباري و142 مليار جنيه للسكك الحديدية و512 مليار جنيه للأنفاق والجر الكهربائي، و49.5 مليار جنيه للنقل البحري و14.6 مليار جنيه للموانئ البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهري.وأوضح، أنه في مجال الطرق والكباري جرى التخطيط للمشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7 آلاف كيلومتر بإجمالي تكلفة 175 مليار جنيه، نفذ منها 4500 كيلومتر وجاري تنفيذ 1300 كيلومتر ومتبقي تنفيذ 1200 كيلومتر، مستعرضا أهمية الطريق الدائري الإقليمي كنموذج من طرق المشروع القومي للطرق، موضحا أن طوله يبلغ 400 كيلومتر بواقع 4 حارات في الاتجاه، كما يتقاطع مع 18 محورا رئيسيا ويربط 15 محافظة ويشمل 150 عمل صناعي.وأشار الوزير، إلى أنه قبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محورا على النيل بمعدل كوبري واحد كل 4 أو 5 أعوام، وجرى التخطيط منذ ذلك التاريخ لتنفيذ 21 محورا على النيل بمعدل 2 كوبري كل عام، كما جرى تنفيذ 7 محاور بإجمالي تكلفة 8.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 11 محورا بإجمالي تكلفة 17 مليار جنيه، ومخطط البدء في 3 محاور بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محورا وكوبري، مستعرضا تنفيذ محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا والذي يبلغ طوله 24 كيلومتر وعرضه 21 مترا، بواقع حـارتين مـروريتين بعرض 7.5 متر لكـل منها بالاتجاه، والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي عابرا نهرالنيل، والطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد شمال مدينة سمالوط، ويشمل 47 عملا صناعيا- 30 كوبري- 17 نفقا".وأضاف، أنه في مجال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات فإنه كان يتم إنشاء الطرق الرئيسية بين المحافظات للربط بين مركزين أو محافظتين، ويتم حاليا عمل محاور رئيسية للربط مع المناطق الصناعية الجديدة على جانبي الوادي والدلتا وفي اتجاه الموانئ البحرية والمدن الجديدة، موضحا أنه لا يتم الاهتمام بإنشاء طرق جديدة فقط، وإنما تطوير الشبكة الحالية، مثل تطوير "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي، والذي يشمل إنشاء 10 كباري علوية على امتداد مساره بطول 205 كيلومترات لعدم إمكانية توسعة الطريق لوجود منطقتين سكنيتين على جانبيه.وكشف وزير النقل، عن أن إجمالي تكلفة الطرق الرئيسية بين المحافظات التي تم التخطيط لتنفيذها يبلغ 35 مليار جنيه في الوجهين القبلي والبحري، حيث تم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر بـ15 مليار جنيه، وجار تنفيذ 2600 كيلومتر ومتبق تنفيذ 2000 كيلومتر، مستعرضا عددا من المحاور الطولية مثل "القاهرة-بلبيس-الزقازيق-المنصورة-جمصة"، و"بنها-المنصورة-دمياط"، "القناطر-الباجور-شبين طنطا-كفر الشيخ-بلطيم"، و"القاهرة-الإسكندرية الزراعي"، كذلك عدد من محاور الطرق العرضية مثل "المنصورة-المحلة-كفر الشيخ-دسوق-جانكليس-طريق الإسكندرية الصحراوي، أيضا تطوير طريق "بنها-المنصورة" بطول 72 كيلومتر، والذي اشتمل على إنشاء 5 كباري علوية على الطريق لحل الاختناقات المرورية.وأشار الوزير إلى مشروعات الكباري العلوية، موضحا أنه تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه فوق مزلقانات السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية لمنع الحوادث وحل الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ 600 كوبري وجار تنفيذ 327 كوبري ومتبق تنفيذ 33.كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير المشروع القومي لرصف الطرق المحلية بين المحافظات، مشيرا إلى تصديق رئيس الجمهورية على إطلاق المشروع بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه، والبدء في المرحلة الأولى منه في نطاق 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه، تم اعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021 لتوسيع نطاق المشروع في باقي المحافظات، مشيرا إلى أنه نظرا لأن طرق الدلتا ضيقة ويصعب عليها التنفيذ بالطرق التقليدية، فإنه تم استخدام التقنية الحديثة في إعادة تدوير الأسفلت الصديقة للبيئة والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج وكشط الأسفلت القديم في أعمال الصيانة.