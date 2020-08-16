«الأقصر للسينما الإفريقية» يعلن عن اللجنة العليا لدورته العاشرة

أعلن السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 برئاسة شرفية للفنان الكبير محمود حميدة، تتشكل من المنتج جابي خوري رئيسا، وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد، والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتورة أماني الطويل، واللواء طارق علام، والكاتب مدحت العدل، والسفير عزت سعد، والخبير السياحي محمد عثمان، والفنانين ليلي علوي، وصبري فواز، وسلوى محمد علي.من جانبها قالت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، إن لجنة المشاهدة واختيار الأفلام تضم، هذا العام، كلا من المخرج عماد البهات، والناقد أسامة عبد الفتاح، والناقد فاروق عبد الخالق، والناقدة مروة أبو عيش، والسيناريست سيد فؤاد، وتنطلق استمارة المشاركة للأفلام في الدورة العاشرة بدءا من 18 أغسطس الجاري.ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة، والخارجية، ومحافظة الأقصر، ونقابة السينمائيين، وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.