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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

انتقادات لسباق «دوفين» للدراجات لتكرار الحوادث الجماعية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:58 م
سباق دوفين الفرنسي
سباق دوفين الفرنسي للدراجات
وكالات
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وجّه دراجان بارزان من ألمانيا انتقادات لاذعة لمنظمي سباق «دوفين» الفرنسي للدراجات، بعد وقوع حوادث تصادم جماعية خلال المرحلة الرابعة للسباق أمس السبت.

وغرّد أندري جريبيل، عبر حسابه على "تويتر" بعد انتهاء المرحلة الرابعة: "إنه عدم احترام تجاه جميع الدراجين من قبل المنظمين، المخاطرة بالصحة فقط من أجل الوصول لنهاية مرحلة الانحدار".

فيما كتب توني مارتين، بطل العالم السابق لسباق عكس عقارب الساعة، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور: "حصى وحفر عميقة طوال الطريق، الأشخاص الذين قرروا أن يتم سلك هذا الطريق لم يكترثوا لحظة واحدة بأماننا نحن الدراجين، كم حادث آخر ينبغي وقوعه لكي يتغير شيء؟".

ويعتبر سباق دوفين بمثابة خطوة على الطريق نحو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، حيث تم تأجيل السباقين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لينطلق سباق فرنسا الدولي في 29 من أغسطس الجاري.

وكان السلوفيني بريموش روجليتش يتصدر السباق، أمس السبت، وصولا إلى المرحلة الأخيرة اليوم الأحد، عندما تعرض لإصابات إثر حادث تصادم، لكن رغم ذلك وصل إلى خط النهاية بعد معاناة شديدة.

وشهدت سباقات الدراجات العديد من الحوادث منذ استئنافها عقب توقفها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان آخر هذه الحوادث تلك التي وقعت لريمكو ايفينبويل، الذي تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لتصادم قوي خلال سباق "تور أوف لومباردي"، كما تعرض فابيو ياكوبسن لإصابات بالغة خلال حادث تصادم في سباق "تور أوف بولندا" الشهر الجاري.

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