مصر للطيران تسير 20 رحلة لنقل 2000 راكب غدًا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 20 رحلة جوية، غدًا الإثنين، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين ورحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبوظبي، ورحلتين استثنائيتين إلى جدة ورحلة استثنائية إلى بانكوك، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية إلى الغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوي، لنقل ما يقرب من 2000 راكب.وبدأت سلطات مطار القاهرة أمس في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر دخول القادمين إلى مصر دون حصولهم على تحليل "PCR" قبل وصولهم إلى مصر بـ72 ساعة، يفيد خلوهم من فيروس كورونا.وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن رحلة رقم 930 والقادمة من أثينا هي أولى الرحلات التي تم تطبيق القرار الجديد على ركابها، وعليها 160 راكبا معظمهم من المصريين، فيما جرى تطبيق القرار الجديد على الركاب الأجانب.وجاء التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي طلبها الطيار محمد منا،ر وزير الطيران المدني، من رئيس الوزراء لمدة أسبوع، وجرى تأجيل تنفيذ القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أكثر من أسبوع، لإعطاء شركات الطيران العاملة بمطارات مصر الفرصة للتنبيه على ركابها بالحصول على تحليل "PCR" قبل 72 ساعة من وصولهم يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.